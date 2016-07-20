Der ChandelExit_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ChandelExitSign Indikators.

Der ChandelierStops_v1_HTF_Signal Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ChandelierStops_v1 Indikators.

Der Rainbow_HMA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Der MultiChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der ChanDie MultiChandelierStops_v1Trend_x10 IndikatordelierStops_v1 Indikatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.