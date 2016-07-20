CodeBaseKategorien
Indikatoren

Rainbow_HMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
874
(16)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
rainbow_hma.mq5 (10.33 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Sechzig Hullsche gleitende Durchschnitte (HMA) mit sich allmählich ändernden Periodenlängen auf einem einzigen Diagramm.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=2; // Erste Glättungslänge
input uint StartStep=2;   // Anfangslänge der Glättungslängen
input uint EndStep=6;     // Letzte Stufe der Glättungslängen                                         
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Kalkulationspreis
input int Shift=0;        // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars
input int PriceShift=0;   // Vertikaler Versatz in Points

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Abb.1. Der Rainbow_HMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13046

