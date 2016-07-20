CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Rainbow_HMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
730
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
rainbow_hma.mq5 (10.33 KB) ansehen
rainbow_hma_htf.mq5 (13.21 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Rainbow_HMA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Rainbow_HMA.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Rainbow_HMA_HTF Indikator

Abb.1. Der Rainbow_HMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13047

Rainbow_HMA Rainbow_HMA

Sechzig Hullsche gleitende Durchschnitte (HMA) mit sich allmählich ändernden Periodenlängen auf einem einzigen Diagramm.

ChandelierStops_v1_HTF_Signal ChandelierStops_v1_HTF_Signal

Der ChandelierStops_v1_HTF_Signal Indikator zeigt Trendrichtung und Signale auf Basis des ChandelierStops_v1 Indikators.

MultiChandelierStops_v1Trend_x10 MultiChandelierStops_v1Trend_x10

Der MultiChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der ChanDie MultiChandelierStops_v1Trend_x10 IndikatordelierStops_v1 Indikatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

ChandelierStops_v1Trend_x10 ChandelierStops_v1Trend_x10

Der ChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator zeigt die ChandelierStops_v1 Trendindikatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.