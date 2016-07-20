und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ChandelierStops_v1_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Der ChandelierStops_v1_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ChandelierStops_v1 Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.
Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.
Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.
- Des ChandelierStops_v1 Indikators Eingabe-Parameter:
input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input uint Length=20; input uint ATRPeriod=10; input double Kv=3;
- Die notwendigen Eingabeparameter des ChandelierStops_v1_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input uint SignalBar=0; // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indikator Anzeigenname input color Upsymbol_Color=clrMediumTurquoise; // Symbolfarbe des Aufwärtstrend input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // Symbolfarbe des Abwärtstrends input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Farbe Indikatorname input uint Symbols_Size=60; // Größe des Signalsymbols input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Versatz des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Versatz des Namens input bool ShowIndName=true; // Zeigen des Indikatornamens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Versatz input uint Y_=20; // Vertikaler Versatz
- Diese Eingabeparameter des ChandelierStops_v1_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:
//---- Einstellungen der Warnungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Optionen zur Auslösung input uint AlertCount=0; // Anzahl der Warnungen
Im Fall, dass der ChandelierStops_v1_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) mehrfach verwendet werden.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ChandelierStops_v1.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. ChandelierStops_v1_HTF_Signal. Ein Signal der Trendfortsetzung
Abb.2. The ChandelierStops_v1_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13045
