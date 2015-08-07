CodeBaseSecciones
Indicadores

Rainbow_HMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1008
(16)
Sesenta medias móviles HMA con un periodo que cambia suavemente en un gráfico.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=2; // Primera profundidad de promediación
input uint StartStep=2;   // Paso inicial de cambio de promediación
input uint EndStep=6;     // Paso final de cambio de promediación                                          
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Constante de precio
input int Shift=0;        // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
input int PriceShift=0;   // Desplazamiento del indicador en vertical en puntos

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador Rainbow_HMA

ChandelierStops_v1_HTF_Signal ChandelierStops_v1_HTF_Signal

El indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ChandelierStops_v1.

ChandelExit_HTF_Signal ChandelExit_HTF_Signal

El indicador ChandelExit_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ChandelExitSign.

Rainbow_HMA_HTF Rainbow_HMA_HTF

Indicador Rainbow_HMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

MultiChandelierStops_v1Trend_x10 MultiChandelierStops_v1Trend_x10

El indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador ChandelierStops_v1 de diez marcos temporales diferentes.