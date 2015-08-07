Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Rainbow_HMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1008
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sesenta medias móviles HMA con un periodo que cambia suavemente en un gráfico.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=2; // Primera profundidad de promediación input uint StartStep=2; // Paso inicial de cambio de promediación input uint EndStep=6; // Paso final de cambio de promediación input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Constante de precio input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento del indicador en vertical en puntos
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador Rainbow_HMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13046
El indicador ChandelierStops_v1_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ChandelierStops_v1.ChandelExit_HTF_Signal
El indicador ChandelExit_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ChandelExitSign.
Indicador Rainbow_HMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.MultiChandelierStops_v1Trend_x10
El indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador ChandelierStops_v1 de diez marcos temporales diferentes.