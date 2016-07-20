und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MultiChandelierStops_v1Trend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 843
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der MultiChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der ChandelierStops_v1 Indikatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.
Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Ist die Indikatorlinie kleiner als der Minimalpreis-Level, werden die farbigen Linien hell grün, ist sie größer als die Maximalpreis-Level, werden die Linien rosa. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ChandelierStops_v1.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der MultiChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13050
Der Rainbow_HMA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.Rainbow_HMA
Sechzig Hullsche gleitende Durchschnitte (HMA) mit sich allmählich ändernden Periodenlängen auf einem einzigen Diagramm.
Der ChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator zeigt die ChandelierStops_v1 Trendindikatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.ChangeOfVolatility_HTF
Der ChangeOfVolatility Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.