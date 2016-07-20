CodeBaseKategorien
Indikatoren

MultiChandelierStops_v1Trend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
843
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
Der MultiChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der ChandelierStops_v1 Indikatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Ist die Indikatorlinie kleiner als der Minimalpreis-Level, werden die farbigen Linien hell grün, ist sie größer als die Maximalpreis-Level, werden die Linien rosa. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ChandelierStops_v1.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der MultiChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13050

