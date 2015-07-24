请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在单一图表上显示六十条周期梯度变化的 Hull 移动均线 (HMA)。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=2; // 第一条平均深度 input uint StartStep=2; // 起始平均变化步长 input uint EndStep=6; // 最终平均变化步长 input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// 适用价格 input int Shift=0; // 柱线为单位的指标水平偏移 input int PriceShift=0; // 点数为单位的垂直偏移
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 动态库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例.1. Rainbow_HMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13046
ChandelierStops_v1_HTF_Signal
此 ChandelierStops_v1_HTF_Signal 指标基于 ChandelierStops_v1 指标显示趋势方向和信号。ChandelExit_HTF_Signal
此 ChandelExit_HTF_Signal 指标基于 ChandelExitSign 指标显示趋势方向和信号。
Rainbow_HMA_HTF
此 Rainbow_HMA 指标在输入参数中有时间帧选项。MultiChandelierStops_v1Trend_x10
此 MultiChandelierStops_v1Trend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 ChandelierStops_v1 指标的位置，显示当前趋势的信息。