Rainbow_HMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1552
等级:
(16)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
rainbow_hma.mq5 (10.33 KB) 预览
下载ZIP
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在单一图表上显示六十条周期梯度变化的 Hull 移动均线 (HMA)

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=2; // 第一条平均深度
input uint StartStep=2;   // 起始平均变化步长
input uint EndStep=6;     // 最终平均变化步长
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// 适用价格
input int Shift=0;        // 柱线为单位的指标水平偏移
input int PriceShift=0;   // 点数为单位的垂直偏移

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 动态库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例.1. Rainbow_HMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13046

