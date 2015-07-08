CodeBaseSeções
Indicadores

Rainbow_HMA - indicador para MetaTrader 5

Sessenta Hull Moving Averages (HMA) com o período mudando gradualmente em um único gráfico.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=2; // Primeira profundidade de média
input uint StartStep=2;   // Passo de início da mudança da média
input uint EndStep=6;     // Etapa final da mudança média
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Constante do preço
input int Shift=0;        // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;   // Deslocamento vertical do indicador em pontos

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessas classes foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador Rainbow_HMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13046

