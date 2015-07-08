Participe de nossa página de fãs
Rainbow_HMA - indicador para MetaTrader 5
Sessenta Hull Moving Averages (HMA) com o período mudando gradualmente em um único gráfico.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=2; // Primeira profundidade de média input uint StartStep=2; // Passo de início da mudança da média input uint EndStep=6; // Etapa final da mudança média input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Constante do preço input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessas classes foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador Rainbow_HMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13046
