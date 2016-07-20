CodeBaseKategorien
ChandelExit_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Der ChandelExit_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ChandelExitSign Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

  1. Der ChandelExitSign Indikator Eingabe-Parameter: 
    input string Symbol_="";                               // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input uint RangePeriod=15;
input uint Shift=1;
input uint ATRPeriod=14;
input uint MultipleATR=4;
  2. Der notwendigen Eingabeparameter des ChandelExit_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung: 
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input uint SignalBar=0;                                // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Anzeigenname
input color Upsymbol_Color=clrLime;                    // Farbe Aufwärtstrend
input color Dnsymbol_Color=clrViolet;                  // Farbe Abwärtstrend
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Farbe Indikatorname
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe des Signalsymbols
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Versatz des Namens
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Versatz des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Zeigen des Indikatornamens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke
input uint X_=0;                                       // Horizontaler Versatz
input uint Y_=20;                                      // Vertikaler Versatz
  3. Diese Eingabeparameter des BinaryWave_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale: 
    //---- Einstellungen der Warnungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Optionen zur Auslösung
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl der Warnungen

Im Fall, dass der ChandelExit_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) mehrfach verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ChandelExitSign.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. ChandelExit_HTF_Signal. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb.2. The ChandelExit_HTF_Signal indicator. Ein Signal für einen Markteintritt

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13044

