Rainbow_HMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 855
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
1つのチャート上で徐々に期間を変更する60のハル移動平均線（Hull Moving Average、HMA）
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=2; // 1番目の平均化の深さ input uint StartStep=2; // 変更平均化の開始点 input uint EndStep=6; // 変更平均化の最終点 input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// 価格定数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。
図1 Rainbow_HMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13046
