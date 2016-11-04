コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Rainbow_HMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
855
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
rainbow_hma.mq5 (10.33 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

1つのチャート上で徐々に期間を変更する60のハル移動平均線（Hull Moving Average、HMA）

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=2; // 1番目の平均化の深さ
input uint StartStep=2;   // 変更平均化の開始点
input uint EndStep=6;     // 変更平均化の最終点
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// 価格定数
input int Shift=0;        // バー単位での指標の横シフト
input int PriceShift=0;   // ポイント単位での指標の縦シフト

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。

図1　Rainbow_HMA指標

図1　Rainbow_HMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13046

ChandelierStops_v1_HTF_Signal ChandelierStops_v1_HTF_Signal

ChandelierStops_v1_HTF_Signal指標はChandelierStops_v1指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。

ChandelExit_HTF_Signal ChandelExit_HTF_Signal

ChandelExit_HTF_Signal指標はChandelExitSign指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。

Rainbow_HMA_HTF Rainbow_HMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRainbow_HMA指標

MultiChandelierStops_v1Trend_x10 MultiChandelierStops_v1Trend_x10

MultiChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠のChandelierStops_v1指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。