Rainbow_HMA - индикатор для MetaTrader 5
2348
Шестьдесят скользящих средних HMA с плавно меняющимся периодом на одном графике.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=2; // Первая глубина усреднения input uint StartStep=2; // Стартовый шаг изменения усреднения input uint EndStep=6; // Финишный шаг изменения усреднения input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Rainbow_HMA
