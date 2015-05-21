Шестьдесят скользящих средних HMA с плавно меняющимся периодом на одном графике.

Входные параметры индикатора:

input uint StartLength= 2 ; input uint StartStep= 2 ; input uint EndStep= 6 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор Rainbow_HMA