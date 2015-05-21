CodeBaseРазделы
Индикаторы

Rainbow_HMA - индикатор для MetaTrader 5

Шестьдесят скользящих средних HMA с плавно меняющимся периодом на одном графике.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=2; // Первая глубина усреднения
input uint StartStep=2;   // Стартовый шаг изменения усреднения 
input uint EndStep=6;     // Финишный шаг изменения усреднения                                         
input Applied_price_ IPC=PRICE_QUARTER_;// Ценовая константа
input int Shift=0;        // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;   // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор Rainbow_HMA

