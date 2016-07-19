und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorHMA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 720
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ColorHMA (Hull Moving Average) Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des ColorHMA Indikators zwischen den Parameterwerten von dK1 und dK2 ist, erscheint ein kleiner farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.
input double dK1=1.5; // Koeffizient für die Standardabweichung 1 input double dK2=2.5; // Koeffizient für die Standardabweichung 2
Wenn die Standardabweichung höher wird als der eingegebene Wert für dK2, steigt die Punktgröße. Somit erhalten wir 3 Stufen für die Trend-Stärke:
- Schwach — keine Punkte;
- Medium — kleine farbige Punkte;
- Stark — große farbige Punkte.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der ColorHMA_StDev Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12846
Ein Signal-Indikator, auslösend, wenn der JFATL-Durchschnitt seine Richtung ändert.i-Sadukey_v1_Sig
Ein Signal-Indikator auf Basis des i-Sadukey_v1 Digitalfilters.
Vereinfachte Version des Ozymandias ohne dessen Preisbänder.QQECandle
Der QQE Indikator realisiert als Folge von Kerzen.