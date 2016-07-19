und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CCICandle - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 772
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der CCI (Commodity Channel Index) Indikator realisiert als Folge von Kerzen.
Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des CCI Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Abb.1. Der CCICandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12817
Der Expert Advisor erlaubt Ihnen die Entscheidung, welcher Chart der aktive im Moment ist.HullTrendSign
Ein Signalindikator, der die Momente zeigt, wenn die durchschnittliche Differenz wischen dem "Hull Moving Average" und seinem Durchschnitt seine Richtung ändert.
Der Momentum Indikator realisiert als Folge von Kerzen.OsMACandle
Der OsMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.