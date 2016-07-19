CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CCICandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
772
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der CCI (Commodity Channel Index) Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe entwickelt mittels des CCI Algorithmus. In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der CCICandle Indikator

Abb.1. Der CCICandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12817

Activer Chart Activer Chart

Der Expert Advisor erlaubt Ihnen die Entscheidung, welcher Chart der aktive im Moment ist.

HullTrendSign HullTrendSign

Ein Signalindikator, der die Momente zeigt, wenn die durchschnittliche Differenz wischen dem "Hull Moving Average" und seinem Durchschnitt seine Richtung ändert.

MomentumCandle MomentumCandle

Der Momentum Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

OsMACandle OsMACandle

Der OsMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.