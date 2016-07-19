Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Activer Chart - Experte für den MetaTrader 5
Der Expert Advisor erlaubt Ihnen die Entscheidung, welcher Chart der aktive im Moment ist.
Der Code funktioniert auch für MQL4, Sie müssen nur die Erweiterung in .mq4 ändern.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12805
