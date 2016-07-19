CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Activer Chart - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
773
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Expert Advisor erlaubt Ihnen die Entscheidung, welcher Chart der aktive im Moment ist.

Der Code funktioniert auch für MQL4, Sie müssen nur die Erweiterung in .mq4 ändern.

Activer Chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12805

