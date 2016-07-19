CodeBaseKategorien
Indikatoren

Arbitrage II - Indikator für den MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe
Ansichten:
1048
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet zwei Linien der Differenz zwischen zwei Währungen abgeleitet von drei Währungen/Paaren.

Er gilt für EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCAD, USDCHF oder USDJPY.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12791

