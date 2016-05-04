Der echte Autor:

GregoryK

Der Indikator berechnet den gleitenden Durchschnitt unter Verwendung eines modifizierten Algorithmus des linear gewichteten gleitenden Durchschnitts, wobei die Glättungskoeffizienten unter Verwendung einer radialbasierten Funktion (Gaussfunktion) berechnet werden.

Die matehmatische Formel des zugrundeliegenden Algorithmusim Indikator ist wie folgt

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.07.2009.

Abb.1 Der Gaus_MA Indikator