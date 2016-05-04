und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Gaus_MA - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
GregoryK
Der Indikator berechnet den gleitenden Durchschnitt unter Verwendung eines modifizierten Algorithmus des linear gewichteten gleitenden Durchschnitts, wobei die Glättungskoeffizienten unter Verwendung einer radialbasierten Funktion (Gaussfunktion) berechnet werden.
Die matehmatische Formel des zugrundeliegenden Algorithmusim Indikator ist wie folgt
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.07.2009.
Abb.1 Der Gaus_MA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1272
