XXMA - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Xrust & Vinin
Der Digital adaptive XXMA Moving Average stellt eine Unterart des Moving Averages mit einem digitalen Flat-Trend Filter dar und wurde erstellt um schräge Preisbewegungen (Trend) von horizontalen (flat) für effektives Trading zu trennen.
Wie Sie in der Abbildung sehen können, bleibt die XXMA Linie während einer Trendbewegung konstant über oder unter der Preislinie wodurch sich ihre Bedeutung ändert und eine Begrenzungslinie gezeichnet wird. Während horizontaler Bewegungen (flat) bleibt sie in einer fixen Position. Das Signal um in einen Trade einzusteigen, ist das Schließen eines Balkens über oder unter der schrägen Indikatorlinie, während das Signal zum Schließen der Position die Kreuzung der Indikatorlinie oder das Schließen auf der Gegenseite in horizontaler Position ist.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 17.08.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der XXMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1271
