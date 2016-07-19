und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSI_DiverSign - Indikator für den MetaTrader 5
Originalautor:
olegok83
Ein Signal-Indikator, der die Divergenz zwischen zwei RSI Oszillatoren basierend auf den Extrema der letzten 5 Bars verwendet.
Das Signal entsteht bei einer Divergenz zwischen den zwei Oszillatoren (schnell und langsam) und entsprechenden Kerzenmustern, wie unten zu sehen:
Abb. 1. Algorithmus der Signalerstellung
Abb. 2. Der RSI_DiverSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12682
