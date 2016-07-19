Der AdaptiveCGOscillator Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AdaptiveCGOscillator.mq5 and CyclePeriod.mq5 indicator files. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der AdaptiveCGOscillator_HTF Indikator in Form zweier Linien

Abb.2. Der AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF Indikator in Form einer farbigen Wolke