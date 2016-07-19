CodeBaseKategorien
Indikatoren

AdaptiveCGOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der AdaptiveCGOscillator Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;    // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AdaptiveCGOscillator.mq5 and CyclePeriod.mq5 indicator files. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der AdaptiveCGOscillator_HTF Indikator in Form zweier Linien

Abb. 1. Der AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF Indikator in Form einer farbigen Wolke

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12686

