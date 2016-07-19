CodeBaseKategorien
AdaptiveCyberCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der AdaptiveCyberCycle Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AdaptiveCyberCycle.mq5 and CyclePeriod.mq5 indicator files. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der AdaptiveCyberCycle_HTF Indikator in Form zweier Linien

Abb. 1. Der AdaptiveCyberCycle_Cloud_HTF Indikator in Form einer farbigen Wolke

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12685

