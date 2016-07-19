und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AdaptiveCyberCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 724
Der AdaptiveCyberCycle Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei AdaptiveCyberCycle.mq5 and CyclePeriod.mq5 indicator files. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der AdaptiveCyberCycle_HTF Indikator in Form zweier Linien
Abb.2. Der AdaptiveCyberCycle_Cloud_HTF Indikator in Form einer farbigen Wolke
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12685
