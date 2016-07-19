und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ExTrend_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
717
Der ExTrend Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ExTrend.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Der ExTrend_Cloud_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12683
