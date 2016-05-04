Der echte Autor:

LeMan

Der Indikator zeigt die möglichen Grenzen und Richtung des Balkens mit Vorschau auf einen Balken.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.08.2009.

Abb.1 Der LeManChanel Indikator