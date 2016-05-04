Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
LeManSystem - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
LeMan
System, das den internen Kanal von Hoch zu Tief verwendet.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.09.2009.
Abb.1 Der LeManSystem Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1263
XATRStopLevel
Der Indikator ermittelt Stop Loss Werte für die Eröffnung von Positionen auf Basis des XATR Indikators.XATR
Average True Range Indikator der den Mittelungsalgorithmus ersetzt.
LeManChanel
Der Indikator zeigt die möglichen Grenzen und Richtung des Balkens mit Vorschau auf einen BalkenOsHMA
Der OsHMA Oszillator ist der Indikator des Unterschieds zwischen zwei HMA (zwischen zwei Hüllen-MA's).