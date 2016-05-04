CodeBaseKategorien
LeManSystem - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

LeMan

System, das den internen Kanal von Hoch zu Tief verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.09.2009.  

Abb.1 Der LeManSystem Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1263

