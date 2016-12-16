CodeBaseKategorien
Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle - Experte für den MetaTrader 5

Der Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffJCCXTrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels. Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und ein Ausbruch über den Null-Level eintritt.

Kopieren sie die compilierten ColorSchaffJCCXTrendCycle.ex5 Datei in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2014 für GBPUSD H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13879

