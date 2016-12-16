und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-GAP - Indikator für den MetaTrader 5
- 1002
Echter Autor:
Kim Igor V. aka KimIV
Ein Flaggensignal Indikator der seine Signale bildet, wenn Preislücken auftreten.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.02.2008.
Der i-GAP Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1914
