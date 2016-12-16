CodeBaseKategorien
i-GAP - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

Ein Flaggensignal Indikator der seine Signale bildet, wenn Preislücken auftreten.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.02.2008.

Der i-GAP Indikator

Der i-GAP Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1914

