Indikatoren

PriceChannel_Stop_Digit - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
991
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Der Indikator PriceChannel_Stop mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:

input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung

in Abb.1. PriceChannel_Stop_Digit

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15656

