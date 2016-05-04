CodeBaseKategorien
LeManStop - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
801
(21)
lemanstop.mq5 (10.16 KB) ansehen
Der echte Autor:

LeMan

Indikator um ein Stop Loss festzulegen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.10.2009.  

Abb.1 Der LeManStop Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1260

