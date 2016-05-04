Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
LeManStop - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:
LeMan
Indikator um ein Stop Loss festzulegen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.10.2009.
Abb.1 Der LeManStop Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1260
