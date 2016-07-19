CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TrendlessAG_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
710
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator TrendlessAG mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei TrendlessAG.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der TrendlessAG_HTF Indikator

Abb. 1. Der TrendlessAG_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12582

Exp_Simple_Trading_System Exp_Simple_Trading_System

Dieser Expert Advisor basiert auf den Pfeil-Signalen des "Simple Trading System".

Einfaches Handelssystem Einfaches Handelssystem

Ein Signal-Indikator auf Basis der Idee der Sammlung von "325 goldenen Strategien".

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als gefüllte Rechtecke unter Verwendung der Daten des Indikators TrendlessAG.

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

Ein Signalindikator, der das Kreuzen der Nulllinie des TrendlessAG Oszillators für die Erzeugung der Signale verwendet.