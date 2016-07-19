und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TrendlessAGSign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 765
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Originalautor:
Barmaley
Ein Signalindikator, der das Kreuzen der Nulllinie des TrendlessAG Oszillators für die Erzeugung der Signale verwendet.
Abb. 1. Der TrendlessAGSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12584
Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als gefüllte Rechtecke unter Verwendung der Daten des Indikators TrendlessAG.TrendlessAG_HTF
Der Indikator TrendlessAG mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
Ein Indikator, der den Trend herausrechnet (basierend auf dem Buch "Besser Traden mit DiNapoli-Levels"), in Form eines farbigen Histogramms.Exp_TrendlessAG_Hist
Der Exp_TrendlessAG_Hist Expert Advisor basiert auf den Signalen des TrendlessAG_Hist Trend Indikators.