Indikatoren

TrendlessAG_Hist - Indikator für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
trendlessag_hist.mq5 (10.65 KB) ansehen
Originalautor:

Barmaley

Der Indikator, der den Trend herausrechnet, basiert auf dem Buch "Besser Traden mit DiNapoli-Levels" von Joe DiNapoli in Form eines farbigen Histogramms Darüber hinaus wird der Indikator zuletzt noch geglättet.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb. 1. Der TrendlessAG_Hist Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12585

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

Ein Signalindikator, der das Kreuzen der Nulllinie des TrendlessAG Oszillators für die Erzeugung der Signale verwendet.

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als gefüllte Rechtecke unter Verwendung der Daten des Indikators TrendlessAG.

Exp_TrendlessAG_Hist Exp_TrendlessAG_Hist

Der Exp_TrendlessAG_Hist Expert Advisor basiert auf den Signalen des TrendlessAG_Hist Trend Indikators.

NRatioSign NRatioSign

Ein Signalindikator, der einen Algorithmus basierend auf Überverkauft- und Überkauft-Levels des NRatio Indikators verwendet.