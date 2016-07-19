Originalautor:

Barmaley

Der Indikator, der den Trend herausrechnet, basiert auf dem Buch "Besser Traden mit DiNapoli-Levels" von Joe DiNapoli in Form eines farbigen Histogramms Darüber hinaus wird der Indikator zuletzt noch geglättet.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb. 1. Der TrendlessAG_Hist Indikator