Exp_Simple_Trading_System - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 844
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Dieser Expert Advisor basiert auf den Pfeil-Signalen des "Simple Trading System".
Das Signal entsteht, wenn beim Schließen der Bar ein farbiger Pfeil erscheint.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierten Indikatordatei simple_trading_system.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Beachten Sie, dass die Bibliothek TradeAlgorithms.mqh die Verwendung des Expert Advisors mit Broker erlaubt, die "nonzero spreads" anbieten und das Setzen von Stopp-Loss und Take-Profit zugleich mit der Positionseröffnung. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testing results for 2014 at USDJPY H6:
Abb. 2. Test-Ergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12581
