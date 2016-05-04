und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ind_2 Line+1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1108
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator hat drei Linien:
- Grün ist eine Mittelungslinie des ersten Instruments;
- Blau ist eine Mittelungslinie für das zweite Instrument;
- Linie die anzeigt, wie weit die Instrumente auseinander laufen: himmelblau ist Divergenz, rot ist Konvergenz.
Wenn im Moment eine sehr starke Divergenz besteht und die Instrumente zu konvergieren beginnen, sollten gleichzeitig das obere verkauft und das untere gekauft werden. Wenn die Linien der Instrumente sich kreuzen, emfpiehlt sich die Schließung der Position.
Außerdem berechnete der Indikator das gehandelte Volumen um die Volatilität der Instrumente auszugleichen. Berechnungsergebnisse werden in der oberen Ecke des Indikators angezeigt. Links neben dem Namen des Instruments wird das Volumen relativ zum preis des Instruments berechnet. Die Aktien von VTB24 kosten zum Beispiel rund 5 Cents, während Sberbank aktien bei ungefähr 100 Rubel liegen. Es ist klar, dass das Gewicht der beiden nicht 1:1 verglichen werden sollte. Aber dieser Ansatz funktioniert nicht für den FOREX Markt. Daher haben die Autoren eine zweite Version der Lot-Berechnung vorgeschlagen. Dies wird auf der rechten Seite des Namen des Instruments angezeigt. Diese Lots werden ermittelt, indem die Volatilität des Assets, die Kontrakgröße, die kleinste Preisänderung und Ticks in den Berechnungswert einfließen.
MoneyManagment.mqh:
Der Indikator verwendet ein Include das im entsprechenden Ordner vorhandens ein muss ...Include\EvgeTrofi\. Es wird für weitere Eigenschaften des Instruments spezifiziert. Während ich MQL5 studiere, werde ich diese Bibliothek erweitern, eine geanue Beschreibung seiner Funktionen geben und es in der Code Base veröffentlichen. Aber das kommt später.
Viel Glück!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1244
Der angebotene Indikator informiert Sie büer den aktuellen Trend. Er ist praktisch für den Einstieg in einen Trade.SumRSI
Der mittlere Betrag von RSI-Oszillatoren verschiedener Perioden
Handelssystem, das den AnchoredMomentum Indikator verwendetDDE - Server
Export von MQL5 live Daten nach Excel (DDE)