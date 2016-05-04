Der Indikator hat drei Linien:

Grün ist eine Mittelungslinie des ersten Instruments;

Blau ist eine Mittelungslinie für das zweite Instrument;

Linie die anzeigt, wie weit die Instrumente auseinander laufen: himmelblau ist Divergenz, rot ist Konvergenz.

Wenn im Moment eine sehr starke Divergenz besteht und die Instrumente zu konvergieren beginnen, sollten gleichzeitig das obere verkauft und das untere gekauft werden. Wenn die Linien der Instrumente sich kreuzen, emfpiehlt sich die Schließung der Position.

Außerdem berechnete der Indikator das gehandelte Volumen um die Volatilität der Instrumente auszugleichen. Berechnungsergebnisse werden in der oberen Ecke des Indikators angezeigt. Links neben dem Namen des Instruments wird das Volumen relativ zum preis des Instruments berechnet. Die Aktien von VTB24 kosten zum Beispiel rund 5 Cents, während Sberbank aktien bei ungefähr 100 Rubel liegen. Es ist klar, dass das Gewicht der beiden nicht 1:1 verglichen werden sollte. Aber dieser Ansatz funktioniert nicht für den FOREX Markt. Daher haben die Autoren eine zweite Version der Lot-Berechnung vorgeschlagen. Dies wird auf der rechten Seite des Namen des Instruments angezeigt. Diese Lots werden ermittelt, indem die Volatilität des Assets, die Kontrakgröße, die kleinste Preisänderung und Ticks in den Berechnungswert einfließen.





MoneyManagment.mqh: