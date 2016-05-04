Beschreiben im Buch "Beyond Candlesticks" von Steve Nison. Entgegen dem Standard der linear Umkehr wird er nicht in einem separaten, sondern im Hauptfenster über dem aktuellen Paar des Charts gezeichnet und berücksichtigt das Timeframe. Außerdem wurde der extra Parameter für die Minimalgröße der Box (ohne Berücksichtigung von Umkehrboxen) hinzugefügt was den Indikator ähnlich aber nicht identisch zu Renkocharts macht.

Soweit die Boxen ohne Indikatorenbuffer gezeichnet werden und die Objekte keine Überladung des Terminals verursachen wurde der Parameter Startdatum für die Berechnung des Indikators hinzugefügt (das kleinste Datum ist 2001.01.01).



Another detail is the added SeriesBuffer Indikator buffer that holds the number of boxes on each Balken in order to receive the given value in the Expert Advisors. Im Aufwärtstrend ist der Bufferwert positiv, im Abwärtstrend negativ.



Anzahl von Umkehrlinien = 3, die minimale Boxgröße = 0.



2. Anazhl von Umkehrlinien = 2, die minimale Boxgröße = 200 (PIPS).





Empfehlungen: