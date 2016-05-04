CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_UltraWPR - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
730
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_ultrawpr.mq5 (7.48 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ultrawpr.mq5 (10.9 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Handelssystem, das den UltraWPR Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert. Der Ausstieg aus einem Trade wird durch eine Pendingorder ausgelöst, oder wenn sich die Farbe der der Wolke ins Gegenteil der vorherigen Position ändert.

Speichern Sie die compilierte UltraWPR.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnisse für 2011 für AUDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1238

UltraFatl_HTF UltraFatl_HTF

Eine Variante des UltraFatl Indikator der mit einem fixierten Timeframe auf einem Chart eines anderen Timeframes platziert werden kann.

UltraFatl_Candles UltraFatl_Candles

Dieser Indikator färbt Kerzen in Übereinstimmung mit dem UltraFatl Indikator Histogramm ein.

LineBreakOnChart LineBreakOnChart

Der Indikator für (drei) lineare Umkehrlinien am Hauptchart

SumXMA SumXMA

Der mittlere Betrag von gleitenden Durchschnitten verschiedener Perioden.