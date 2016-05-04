und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_UltraWPR - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 730
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Handelssystem, das den UltraWPR Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert. Der Ausstieg aus einem Trade wird durch eine Pendingorder ausgelöst, oder wenn sich die Farbe der der Wolke ins Gegenteil der vorherigen Position ändert.
Speichern Sie die compilierte UltraWPR.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für AUDUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1238
Eine Variante des UltraFatl Indikator der mit einem fixierten Timeframe auf einem Chart eines anderen Timeframes platziert werden kann.UltraFatl_Candles
Dieser Indikator färbt Kerzen in Übereinstimmung mit dem UltraFatl Indikator Histogramm ein.
Der Indikator für (drei) lineare Umkehrlinien am HauptchartSumXMA
Der mittlere Betrag von gleitenden Durchschnitten verschiedener Perioden.