CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VortexIndicator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
944
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Scratchman

Dieser Trendindikator der im Artikel "The Vortex Indikator" der Jannuarausgabe des "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010) präsentiert wurde.

Ein genaue Beschreibung des Indikators und die darauf basierende Handelsidee wird im genannten Artikel wiedergegeben.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2010.   

Abb.1 Der VortexIndicator Indikator.

Abb.1 Der VortexIndicator Indikator. 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1228

Extremum Extremum

Der Indikator erlaubt die Vorhersage einer Trendumkehr

BandsFBA BandsFBA

Der Bollinger Bands Indikator mit Filterung nach vorne und Dämpfung.

Support Vector Machine Learning Trader Support Vector Machine Learning Trader

Dieser Expert Advisor verwendet maschinelles Lernen von Unterstützungsvektoren um historische Preisdaten zu analysieren und zukünftige Trades zu signalisieren.

SafeZoneV2 SafeZoneV2

Eine weitere Variation von Kanälen.