VortexIndicator - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Scratchman
Dieser Trendindikator der im Artikel "The Vortex Indikator" der Jannuarausgabe des "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010) präsentiert wurde.
Ein genaue Beschreibung des Indikators und die darauf basierende Handelsidee wird im genannten Artikel wiedergegeben.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2010.
Abb.1 Der VortexIndicator Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1228
