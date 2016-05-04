Handelssystem, das den ColorLinearRegSlope_V2 Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe des Band des Indikators sich ändert. Ein Ausstieg aus einem Trade wird durch eine Pendingorder oder durch Änderung der Farbe des Bandes ausgeführt.

Kopieren sie die compilierteColorLinearRegSlope_V2.ex5Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse