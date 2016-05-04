CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_LinearRegSlopeV2 - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
exp_linearregslopev2.mq5 (7.92 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorlinearregslope_v2.mq5 (10.09 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem, das den ColorLinearRegSlope_V2 Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe des Band des Indikators sich ändert. Ein Ausstieg aus einem Trade wird durch eine Pendingorder oder durch Änderung der Farbe des Bandes ausgeführt.

Kopieren sie die compilierteColorLinearRegSlope_V2.ex5Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1232

