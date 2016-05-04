CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

2pbIdealXOSMA_Candles - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
889
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeichnet Kerzen in Übereinstimmung mit der Farbe der Balken im Histogramm des 2pbIdealXOSMA Indikators. Wachsende Kerzen werden in hellen Farben, fallende in dunklen Farben gezeichnet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der 2pbIdealXOSMA_Candles Indikator

Abb.1 Der 2pbIdealXOSMA_Candles Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1214

MA_Rounding_Channel MA_Rounding_Channel

Der Indikator zeichnet einen Kanal für Seitwärtsbewegungen auf MA Rounding.

MA Rounding MA Rounding

Gekreuzter МА und ZigZag. Um genauer zu sein, ein MA der nach dem Prinzip des Zigzag gezeichnet wird.

Exp_ZPF Exp_ZPF

Handelssystem das den zero point Indikator verwendet.

Exp_MA_Rounding_Channel Exp_MA_Rounding_Channel

Das Ausbruch Handelssystem verwendet den MA_Rounding_Channel Indikator.