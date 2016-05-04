und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
2pbIdealXOSMA_Candles - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator zeichnet Kerzen in Übereinstimmung mit der Farbe der Balken im Histogramm des 2pbIdealXOSMA Indikators. Wachsende Kerzen werden in hellen Farben, fallende in dunklen Farben gezeichnet.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der 2pbIdealXOSMA_Candles Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1214
