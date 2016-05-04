Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Kolier_SuperTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1081
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
KoliEr Li
Der Ausbruch Trend Indikator. Der Eingabeparameter TrendMode erlaubt die Erstellung von vier Darstellungsvarianten des Indikators im Chart.
Abb.1 Der Kolier_SuperTrend Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1208
