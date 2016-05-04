CodeBaseKategorien
Indikatoren

Kolier_SuperTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1081
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

KoliEr Li

Der Ausbruch Trend Indikator. Der Eingabeparameter TrendMode erlaubt die Erstellung von vier Darstellungsvarianten des Indikators im Chart. 

Abb.1 Der Kolier_SuperTrend Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1208

