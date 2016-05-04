CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Exp_MAMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1135
(28)
\MQL5\Indicators\
mama_optim.mq5 (9.33 KB) ansehen
exp_mama.mq5 (5.79 KB) ansehen
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Exp_MAMA Expert Advisor wird unter Verwendung der Kreuzung des gleitenden Durchschnitts und des MAMA Indikator gezeichnet Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet wenn eine Kreuzung des gleitenden Durchschnitts mit dem Indikator auftritt.

Kopieren Sie die compilierte MAMA_Optim.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet. 

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für USDCHF H4:

Abb. 2. Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1203

