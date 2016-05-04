und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_MAMA Expert Advisor wird unter Verwendung der Kreuzung des gleitenden Durchschnitts und des MAMA Indikator gezeichnet Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird beim Schließen eines Balkens gebildet wenn eine Kreuzung des gleitenden Durchschnitts mit dem Indikator auftritt.
Kopieren Sie die compilierte MAMA_Optim.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für USDCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1203
