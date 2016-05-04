Beschreibung:



Der Expert Advisor wird auf Basis des MALR Indikator gezeichnet (der Autor ist unbekannt). Eine Verkaufspositon wird geöfnet, nachdem die <MALRHH> Linie (die oberste Linie) vom Preis von oben nach unten gekreuzt wird, eine Kaufposition wird geöffnet, nachdem <MALRLL> Linie (die unterste Linie) vom Preis gekreuzt wird.

Es sind folgende Funktionen enthalten:



Positionsmittelung bei einem neuen Signal,



Positonsumkehr wenn das Singal in die andere Richtung wechselt,



Trailing Ttop mit zusätzlichen Einstellungen,



Lotvergrößerung zum gesetzen Equity Drawdown.

Das Testergebnis seit 2000 für EURUSD. Initial Lot 0.10, Initial Einlage 10000$, 1:500, MetaQuotes-Demo.

Charts mit und ohne Lotvergrößerung werden unten präsentiert.

Mittelung und Umkehr wurden nicht verwendet (nur Stop Loss/Take Profit wurden verwendet).















Die Mittelungsfunktion ist aktiviert (die Umkehr Funktion ist deaktiviert).















Die UMKEHR Funktion ist aktiviert (Mittelungs funktion ist deaktiviert).













Sowohl UMKEHR als auch Mittelungsfunktion sind aktiviert.















Der Expert Advisor ist vor Datenverlust geschützt wenn Bondcutting, Netzwerkfehler und Neustart des Expert Advisor (Terminal) auftreten.



Die Haupteinstellungen des Expert Advisor (wenn Null werden diese Einstellungen nicht verwendet):



sl/tp - werden nach der Eröffnung einer Position gesetzt.

N_modify_sltp - die Anzahl von Versuchen ein Stop Loss/Take Profit bei Fehlschlägen zu setzen.

use_Averaging - Mittelung anwenden wenn Punkte im Verlust (loss_forAveraging) . Eröffnung einer zusätzlichen Basislotgröße wenn ein neues einzelnes Signal auftritt.

loss_forAveraging - die Anzahl von Punkten im Verlust vom vorherigen Eröffnungskurs (letzte Mittelung).

Position_overturn - Positionsumkehr wemm das Signal des Indikators in die Gegenrichtung wechselt. Lot Umkehr vervielfacht um einen Umkehrkoeffizienten (koff_multiplication).



use_increase - Vergößerung der Lotgröße bei gegebenem Drawdown (Max_drawdown) wenn eine Positon geöffnet und gemittelt wird.

Trail_StopLoss - aktiviere Trailing Stop StopLoss in Puntken (trail). Wenn eine eine Umkehr und Mittelung gibt, bleibt das Trailing Stop erhalten.