SuperZigZag - Indikator für den MetaTrader 5

Der ZigZag Indikator zeichnet Strahlen, Also zeigt er "signifikante" Bewegungen.

Der Mode Parameter bestimmt den Arbeitsmodus:

  • 0 - "significant movement" wird in Punkten gesetzt (Parameter ImportantPoint)
  • 1 - "significant movement" wird bestimmt als ein high-low für eine bestimmte Periode von Bars (parameter RangeBars) multipliziert mit dem "substantial movement" (parameter RangeKoeff)

Der SuperZigZag Indikator

Keine Neuzeichnung, wenn der up Strahl auftritt, dann wechselt der letzte down Strahl nicht sein low Extremum. Und ein auftretender up Strahl aktualisiert sein high Extremum.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1165

