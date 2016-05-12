und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Daily Range - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1287
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator berechnet und zeigt die Tageshöchst- und Tiefstkurse, und zeigt sie als zwei Linien an.
Es ist ein gutes Beispiel für die Verwendung von den Funktionen CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow() und der MqlDateTime Data-Struktur.
Dieser Indikator kann nur auf Timeframes angewendet werden, die kleiner als ein Tages-Timeframe sind, wie zum Beispiel H4, H1, M30, ...
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1166
ZigZag mit der Möglichkeit die "significant movement" in Punkten anzugeben2pbIdealXOSMA
Der 2pbIdealXOSMA Indikator stellt das MACD Histogramm basierend auf den 2pbIdeal1MA und 2pbIdeal3MA Indikatoren dar.
Der Exp_2pbIdealXOSMA Expert Advisor basiert auf dem Indikator 2pbIdealXOSMA.Regression Analysis Alert
Das Alarm Fenster zeigt die Statusänderungen des originalen barmenteros Indikators, welcher vier Typen von Regression vergleicht (linear, quadratic, logarithmic und exponential) und automatisch den am besten passenden für die Analyse auswählt.