Daily Range

Dieser Indikator berechnet und zeigt die Tageshöchst- und Tiefstkurse, und zeigt sie als zwei Linien an.



Es ist ein gutes Beispiel für die Verwendung von den Funktionen CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow() und der MqlDateTime Data-Struktur.



Dieser Indikator kann nur auf Timeframes angewendet werden, die kleiner als ein Tages-Timeframe sind, wie zum Beispiel H4, H1, M30, ...







