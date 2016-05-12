CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Daily Range - Indikator für den MetaTrader 5

Liping Wang | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1287
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator berechnet und zeigt die Tageshöchst- und Tiefstkurse, und zeigt sie als zwei Linien an.

Es ist ein gutes Beispiel für die Verwendung von den Funktionen CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow() und der MqlDateTime Data-Struktur.

Dieser Indikator kann nur auf Timeframes angewendet werden, die kleiner als ein Tages-Timeframe sind, wie zum Beispiel H4, H1, M30, ...

Daily Range


    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1166

    SuperZigZag SuperZigZag

    ZigZag mit der Möglichkeit die "significant movement" in Punkten anzugeben

    2pbIdealXOSMA 2pbIdealXOSMA

    Der 2pbIdealXOSMA Indikator stellt das MACD Histogramm basierend auf den 2pbIdeal1MA und 2pbIdeal3MA Indikatoren dar.

    Exp_2pbIdealXOSMA Exp_2pbIdealXOSMA

    Der Exp_2pbIdealXOSMA Expert Advisor basiert auf dem Indikator 2pbIdealXOSMA.

    Regression Analysis Alert Regression Analysis Alert

    Das Alarm Fenster zeigt die Statusänderungen des originalen barmenteros Indikators, welcher vier Typen von Regression vergleicht (linear, quadratic, logarithmic und exponential) und automatisch den am besten passenden für die Analyse auswählt.