Averager on BUY and SELL simultaneously - Experte für den MetaTrader 5
Dieser Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip der gleitenden Durchschnitte. Er arbeitet gleichzeitig in beide Richtungen. Die Positionsgröße für Kauf- und Verkaufs-Positionen wird separat berechnet.
Das Volumen wird in Übereinstimmung mit den angegebenen "save percentage" geteilt.
Anschließen wird eine Order gesendet.
Dieses Programm verwendet keine Indikatoren
Diese Expert Advisor war auf den Automated Trading Championship 2012 vertreten https://championship.mql5.com/2012/en/users/IvanBG
