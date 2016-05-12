CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Averager on BUY and SELL simultaneously - Experte für den MetaTrader 5

Ivan Ivanov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
967
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip der gleitenden Durchschnitte. Er arbeitet gleichzeitig in beide Richtungen. Die Positionsgröße für Kauf- und Verkaufs-Positionen wird separat berechnet.
Das Volumen wird in Übereinstimmung mit den angegebenen "save percentage" geteilt.

Anschließen wird eine Order gesendet.

Dieses Programm verwendet keine Indikatoren

Diese Expert Advisor war auf den Automated Trading Championship 2012 vertreten https://championship.mql5.com/2012/en/users/IvanBG

Das Ergebnis von September_2012.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1156

MaTMFI MaTMFI

Eine geglättete und langsamere Version des True MFI Indikators.

True MFI (Alternative to the standard MFI) True MFI (Alternative to the standard MFI)

Fallenden und steigenden Kursen geht meistens eine erhöhte Handelsaktivität voraus. Der True MFI Indikator versucht diesen Fakt zu verwenden.

True RVI - Relative Strength Index (liveliness) of market True RVI - Relative Strength Index (liveliness) of market

Ein alternativer Ersatz für den Standard RVI, der das Volumen des Handels berücksichtigt

Exp_2pbIdealMA Exp_2pbIdealMA

Der Exp_2pbIdealMA Indikator basiert auf der Schneidung von zwei gleitenden Durchschnitten. Es wird ein Handelssignal generiert wenn eine Bar schläft und es einen Schnitt des schnellen 2pbIdeal1MA gleitenden Durchschnitts mit dem langsamen 2pbIdeal3MA gleitenden Durchschnitts gibt