CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Imp_XMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
639
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Imp_XMA.mq5 (7.35 KB) ansehen
Imp_XMA_HTF.mq5 (10.11 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Imp_XMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte Imp_XMA.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Imp_XMA_HTF Indikator

Abb.1. Imp_XMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11384

BnB BnB

Der Indikator zeigt die Kraft der Bullen und Bären.

Exp_ExchangePrice Exp_ExchangePrice

Der Exp_ExchangePrice EA basiert auf den Signalen des ExchangePrice Trend Indikators.

BackgroundСandle_AMkA_HTF BackgroundСandle_AMkA_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Farben der AMkA Indikatorpunkte.

dt_FFT dt_FFT

Bibliothek von Fast Fourier Transformations Funktionen (FFT).