Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Imp_XMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 639
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Imp_XMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte Imp_XMA.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. Imp_XMA_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11384
BnB
Der Indikator zeigt die Kraft der Bullen und Bären.Exp_ExchangePrice
Der Exp_ExchangePrice EA basiert auf den Signalen des ExchangePrice Trend Indikators.
BackgroundСandle_AMkA_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Farben der AMkA Indikatorpunkte.dt_FFT
Bibliothek von Fast Fourier Transformations Funktionen (FFT).