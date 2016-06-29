Der Exp_ExchangePrice EA basiert auf den Signalen des ExchangePrice Trend Indikators.

Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei ExchangePrice.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benutzen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Testergebnisse für 2013 für NZDUSD H8:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse