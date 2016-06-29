CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ExchangePrice_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
615
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ExchangePrice Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte ExchangePrice.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. ExchangePrice_HTF Indikator

Abb.1. ExchangePrice_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11371

SizeBar_HTF SizeBar_HTF

Der SizeBar Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

MFI_Price MFI_Price

Der Money Flow Index Indikator angepasst an die Verwendung aller Preistypen für die Berechnung.

Exp_ExchangePrice Exp_ExchangePrice

Der Exp_ExchangePrice EA basiert auf den Signalen des ExchangePrice Trend Indikators.

BnB BnB

Der Indikator zeigt die Kraft der Bullen und Bären.