und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BackgroundСandle_AMkA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 813
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke sind entsprechend den Farben der Punkte von AMkA gefüllt, wenn welche vorhanden sind.
Abhängig von der Trendrichtung, die von der Farbe der Wolke des Originalindikators definiert wird, wird der Körper der Kerze in grün oder rot gezeichnet, die zugehörigen Schatten werden in hellgrün oder pink gezeichnet.
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei AMkA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator BackgroundСandle_AMkA_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6999
Der Imp_XMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.BnB
Der Indikator zeigt die Kraft der Bullen und Bären.
Bibliothek von Fast Fourier Transformations Funktionen (FFT).i-SpectrAnalysis
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.