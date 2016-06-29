CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BackgroundСandle_AMkA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
813
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke sind entsprechend den Farben der Punkte von AMkA  gefüllt, wenn welche vorhanden sind.

Abhängig von der Trendrichtung, die von der Farbe der Wolke des Originalindikators definiert wird, wird der Körper der Kerze in grün oder rot gezeichnet, die zugehörigen Schatten werden in hellgrün oder pink gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei AMkA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundСandle_AMkA_HTF

Abbildung 1. Indikator BackgroundСandle_AMkA_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6999

Imp_XMA_HTF Imp_XMA_HTF

Der Imp_XMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

BnB BnB

Der Indikator zeigt die Kraft der Bullen und Bären.

dt_FFT dt_FFT

Bibliothek von Fast Fourier Transformations Funktionen (FFT).

i-SpectrAnalysis i-SpectrAnalysis

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.