Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke sind entsprechend den Farben der Punkte von AMkA gefüllt, wenn welche vorhanden sind.

Abhängig von der Trendrichtung, die von der Farbe der Wolke des Originalindikators definiert wird, wird der Körper der Kerze in grün oder rot gezeichnet, die zugehörigen Schatten werden in hellgrün oder pink gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei AMkA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundСandle_AMkA_HTF