MaByMa_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 655
Der MaByMa Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte MaByMa.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. MaByMa_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11344
Eine farbige Wolke die zwei aufeinanderfolgende Durvchschnitte der Preiszeitreihe verwendet.ImportantInformation
Der Indikator zeigt Informationen über Zeit und Kontoeigenschaften.
Der Exp_MaByMa EA basiert auf den Signalen des MaByMa Trend Indikators.MaByMaSignal
Ein Signalindikator der den Algorithmus der Kreuzung zweiter gleitender Durchschnitte von zwei aufeinanderfolgenden Durchschnitten verwendet.