Der Exp_MaByMa EA basiert auf den Signalen des MaByMa Trend Indikators.
Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei MaByMa.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.
Testergebnisse für 2013 für USDCHF H12:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11345
Der MaByMa Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.MaByMa
Eine farbige Wolke die zwei aufeinanderfolgende Durvchschnitte der Preiszeitreihe verwendet.
Ein Signalindikator der den Algorithmus der Kreuzung zweiter gleitender Durchschnitte von zwei aufeinanderfolgenden Durchschnitten verwendet.YURAZ_MCCH Berechnung Indikator
Der Indikator berechnet % des Wachstums oder Falles Richtung SCHLUSSKURS. Es ist durch Einsatz von Objekt-orientierter Programmierung geschrieben und kann problemlos in jeden Expert Advisor oder anderen Indikator integriert werden.