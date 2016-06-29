CodeBaseKategorien
Indikatoren

ATR_Normalize_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
634
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ATR_Normalize.mq5 (8.36 KB) ansehen
ATR_Normalize_HTF.mq5 (11.76 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ATR_Normalize Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte ATR_Normalize.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator ATR_Normalize_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11337

ATR_Normalize ATR_Normalize

Ein normalisierter True Range von Larry Williams.

Range_Rider_HTF Range_Rider_HTF

Der Range_Rider Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ImportantInformation ImportantInformation

Der Indikator zeigt Informationen über Zeit und Kontoeigenschaften.

MaByMa MaByMa

Eine farbige Wolke die zwei aufeinanderfolgende Durvchschnitte der Preiszeitreihe verwendet.