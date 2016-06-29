Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ImportantInformation - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt wichtige Informationen:
- Zeit: aktuell, lokal, GMT;
- Konto: Kontotyp, Hebel, aktuelle Balance, aktuelle Equity;
- Symbol: Spread, Swap, Tickwert, erlaubte maximale und minimale Lots.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11341
