Indikatoren

ImportantInformation - Indikator für den MetaTrader 5

Alexander Laur
Ansichten:
778
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeigt wichtige Informationen:

  1. Zeit: aktuell, lokal, GMT;
  2. Konto: Kontotyp, Hebel, aktuelle Balance, aktuelle Equity;
  3. Symbol: Spread, Swap, Tickwert, erlaubte maximale und minimale Lots.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11341

